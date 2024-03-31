الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 29

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد استمرارا لارتفاع قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الداخلية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد، أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرورا بالبحر المتوسط، وبالتالي، فإن هذه الكتل تكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها.

وتابعت، أن هناك امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة، ودرجات الحرارة في فترة النهار بمعظم المحافظات أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تسجل 29 درجة مئوية في وقت الظهيرة والذروة.