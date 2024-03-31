بالصور.. وزير الرياضة يكرم قيادات حملة "شارك .. الكلمة كلمتك" في بورسعيد

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القائمين على تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "شارك .. الكلمة كلمتك"، وذلك بالمركز الأوليمبي في المعادي لدورهم المتميز وجهودهم الملموسة والمشرفة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

تقدم المكرمين عن محافظة بورسعيد عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وفريق العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني، بقيادة طارق عبد العليم، مدير الإدارة، وماهيناز المغربي، مسؤل برلمان الشباب، وإسلام نبيل، مسئول برلمان الطلائع.

وكلف وزير الشباب عبد الفتاح حافظ، بإلقاء كلمة نيابة عن زملائه وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، أثني خلالها على الدور المتميز لمديريات الشباب والرياضة في حث الشباب باختلاف أطيافهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بما يعد ملحمة سطرتها سواعد رجالات الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية، ومشاركة إيجابية لكافة الكيانات الشبابية.

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