مصطفى محمد ضمن قائمة نانت لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة نيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت، غدًا الأحد، ضيفًا على نظيره نيس بملعب أليانز ريفيرا، إذ ينطلق اللقاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مصطفى محمد ضمن قائمة الكناري لمواجهة نيس، وذلك عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وسجل مصطفى محمد هدف فوز الفراعنة على نيوزيلندا من ركلة جزاء، في دور نصف النهائي من البطولة الودية، التي خسرها منتخب مصر في النهائي من كرواتيا بنتيجة 4-2.

ويحتل فريق نانت، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي نيس في المركز الخامس وفي رصيده 43 نقطة.

قائمة نانت لمواجهة نيس

حراسة المرمى: باربت - لافونت - بيتريتش.

خط الدفاع: أميان - كاستليتو - كومرت - كوتزا - دوفيرن - بالايوس - زيزي.

خط الوسط: تشيرفيلا - دوجلاس أوجستو - موليت - موتوسامي - سيسوكو.

وفي الهجوم: مصطفى محمد - أبلين - بامبا - كوكو - كادويري - تراوري.