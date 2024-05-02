"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تواجه ضغوطا غير مسبوقة من قبل الأمم المتحدة

أثارت التصريحات العديدة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضد إسرائيل مخاوف من احتمال إدراج إسرائيل لأول مرة في القائمة السوداء للمنظمة الدولية للدول التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الخميس.

يأتي ذلك في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى تخوف المسؤولين الإسرائيليين من أن يتم إدراج البلاد في القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تضم الكيانات التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع إلى جانب جماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة.