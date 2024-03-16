بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ستراسبورج بثلاثية بالدوري الفرنسي

تلقى فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، مساء اليوم السبت، هزيمة من ضيفه ستراسبورج بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

شارك مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل الكناري، ولم يسجل أو يصنع أي هدف طوال خوضه 80 دقيقة من اللقاء، وذلك بعد استبداله بزميله ماتيس أبلين.

افتتح كيفن جاميرو التهديف مبكرًا لصالح الضيوف، بهدف في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك إراي كيومارت التعادل لرفاق مصطفى محمد في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، سجل إيمانويل إميجا الهدف الثاني لفريق ستراسبورج في الدقيقة 62، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويحرز ثالث الأهداف في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 25 نقطة، تضعه في مأزق باحتلاله المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي وهو أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى، بينما رفع ستراسبورج رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.