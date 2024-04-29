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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى البارالمبي بعد تحقق 8 ميداليات فى بطولة مراكش الدولية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى؛ بعد تحقيق ٨ ميداليات متنوعة في بطولة مراكش الدولية المؤهلة إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، وخاصًة البارالمبيين؛ تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.
وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات المدرجة بأجندة اللجنة البارالمبية الدولية للتأهيل لدورة باريس 2024، حيث شارك بها ٦٤ دولة.


 

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