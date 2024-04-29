عبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة للمجلس وقال ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشر من صباح غدا الثلاثاء

وكان قد اكد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي انه منذ تطبيق لاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي شهد التعليم العالي الكثير من المتغيرات وتطوير شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للرد على طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية الدولة 20/30 احد المحاور المهمة لها جودة التعليم وهي من اهم الركائز ويتم بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة وتطبيق المعايير مع تطبيق برامج جديدة

واضاف الوزير ان الاستراتيجية تستهدف جودة حقيقية وهيئة ضمان الجودة المصرية هي الطريق الى الاعتماد الدولي للجودة والهدف هو الاعتماد المحلي للجودة والوصول الى الاعتماد الدولي وكثير من الجامعات حصلت على الإعتماد الدولي

واشار وزير التعليم العالي الى انشاء مراكز تدريب مستمرة بالتعاون مع شركات لربط الخريجين بسوق العمل ةتلبية الاحتياجات الحقيقيى لسوق العمل

واوضح الوزير انه تم انشاء وحدات جودة داخل الجامعات والكليات والمجلس الأعلى للجامعات وهناك برامج جديدة مع الشركات .

وأكد الوزير إلى وزارة التعليم العالى حريصة على جودة التعليم ونضع مل الجهات الدولية فى مل تخصصات الحب والهندسة وهناك اتفاقيات لمنهجة الاعتماد الدولى فى كل التخصصات لتطوير العملية التعليمية .

كما أن هناك اتفاقيات مع الجامعات الأفريقية ،وهنلم اكار يضم مل الخريجين والبرامج والجامعات الأهلية والحكومية والهلصة والعسكرية .

وأكدت النائبة هبة شاروبيم خلال الجلسة اثتاء عرض طلب المناقشة على أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.