إصابة مصطفى محمد في فوز نانت على لوريان بالدوري الفرنسي

حقق فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، فوزًا ثمينًا على مضيفه لوريان بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب دو موستوار- إيف ألانما، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

شارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للكناري، ولعب شوط واحد من اللقاء، بسبب تعرضه لإصابة في المباراة.

أحدث مهاجم المنتخب الوطني، فاعلية هجومية على مرمى المنافس، ولكن محاولاته باءت بالفشل، في شوط المباراة الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

شهدت الدقيقة 39، إصابة الأناكوندا، إذ تدخل الطاقم الطبي لعلاجه بعد تدخل عنيف عليه بعدما راوغ أحد لاعبي لوريان.

وبين الشوطين، أجرى جوزلين جورفينيك تبديل بخروج مصطفى محمد، ونزول تينوتيندا كاديويري بدلًا منه بعدما تعرض للإصابة.

أحرز جيان تشارلز كاستيليتو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49، من صناعة النيجيري موسيس سيمون.

بتلك النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 25 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد لوريان عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.