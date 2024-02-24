الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام لوريان

أعلن جوزلين جورفينيك، المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لوريان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لوريان بملعب دو موستوار- إيف ألانما، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مصطفى محمد هجوم الكناري أمام لوريان، بمعاونة النيجيري موسيس سيمون، ودوجلاس أجوستو.

وسجل مصطفى محمد 7 أهداف مع نانت في بطولة الدوري الفرنسي بالموسم الحالي 2023-2024، كما صنع هدفًا آخرًا.

ويحتل فريق نانت، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع لوريان صاحب المركز الخامس عشر.

تشكيل نانت لمواجهة لوريان

حراسة المرمى: لافوت

خط الدفاع: كاستيليتو - كيومارت - باولس - زيزي - كوزا

خط الوسط: موسيس سيمون - تشيرفيلا - أوجوستو - سيسوكو

وفي الهجوم: مصطفى محمد.