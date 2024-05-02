تعرف على برنامج احتفالية عيد العمال بحضور السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة ولفيف من جميع فئات الشعب المصري.

كما يشهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

ويقام الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية، حيث أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهما بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى من بينهم عادل نظمى رئيس نقابة المرافق واسم المرحوم محمد عرابى رئيس نقابة المناجم والمحاجر بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وذلك حرصا على دعم كافة فئات المجتمع.

كما أنه من المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة التى تحمل قصص كفاح كذلك ذوو همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة.

ويلقي محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر كلمة ممثل العمال ويهدى الرئيس السيسى درع عمال مصر.

كما من المقرر أيضا أن يلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة كلمة.

تحمل احتفالية هذا العام تحمل طابعا مميزا بمناسبة مرور 100 عام من الاحتفال بعيد العمال فى مصر.

وبهذه المناسبة وجه الرئيس السيسى بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم مضيفا: هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به فقد بذلتم قصارى جَهدكم فى النهوض بدولتنا العصرية الحديثة.

وأضاف الرئيس السيسى: اليوم هو رمز التفانى والإخلاص فى العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية.