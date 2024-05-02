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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس يترأس صلوات "خميس العهد" في دير مارمينا العجايبي

البابا تواضروس يترأس
البابا تواضروس يترأس صلاة خميس العهد
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات "خميس العهد" في دير مارمينا العجايبي، بمشاركة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، وبعض من الأساقفة والآباء الرهبان القمامصة والقسوس، ومجمع رهبانه.

بدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التي تشتمل على رفع بخور باكر، ثم باقي صلوات السواعي النهارية، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهي، ويختتم الصلوات بصلاة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس.
خلال القداس؛ يترأس البابا اللقان الذي يشهد عملية غسيل أرجل الشعب اقتداءً بالسيد المسيح بالتواضع، كما قام أيضا، طقوس العشاء الأخير.

ومن المقرر  أن يترأس البابا تواضروس صلوات يوم الجمعة العظيمة  في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور شعبي.

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