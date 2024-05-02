ما هو داء ويلسون وتأثيره على الصحة؟

داء ويسلون أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب الجسم، ربما لا يعرف الكثير من الناس عن هذا المرض لأنه حالة مرضية وراثية نادرة تسبب ارتفاع مستويات النحاس في عدة أعضاء بالجسم منها الكبد، العينين، والدماغ، ويصيب الأشخاص من عمر ٥ سنوات إلى ٣٥ سنة ويؤدي النحاس دور مهم في تكوين الأعصاب والعظام والكولاجين وصبغة الميلانين في الجلد بصورة صحية ويمتص النحاس من الطعام الذي يتناوله الشخص ويفرز الكبد مادة تسمى المرارة وظيفتها إزالة النحاس الزائد في الجسم.

- أهمية النحاس في الجسم:

مهم في تكوين الأعصاب والعظام.

مهم في تكوين الكولاجين.

مهم لوجود صبغة الميلانين للجلد بصورة صحية.

-كيف يصاب الأشخاص بالمرض وأعراضه:

أجسام المصابين بالداء لا تتخلص من النحاس في الجسم كما يجب ويسبب تراكمه لذلك يؤثر على الصحة والأعضاء والجسم.

قد يكون الداء موجود عند الولادة ولكن لا تظهر الأعراض إلا عند زيادة مستويات النحاس في الدماغ أو الكبد أو العين.

الشعور بالتعب وفقدان الشهية وإصفرار الجلد وبياض العين.

تراكم السوائل في الساقين.

مشكلات في البلع والكلام.

الاكتئاب وتقلب المزاج.

صعوبة في النوم.

تيبس عضلات وحركات لا إرادية.

ظهور حلقات بنية أو ذهبية أو نحاسية حول قزحية العين.

- المضاعفات بعد الإصابة:

في بعض الأحيان يؤدي للوفاة

قد يسبب تشمع الكبد

قد يؤدي لفشل الكبد

مشاكل في الجهاز العصبي دائمة

مشاكل في الكلى.

مشاكل الصحة العقلية مثل الذهان واضطراب ثنائي القطب والاكتئاب.

مشاكل في الدم مثل تدمير خلايا الدم الحمراء.