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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

"الطير المسافر" و"يا مسهرني" أغاني الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة أسيوط

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قدمت فرقة الموسيقى العربية عرضا فنيا ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

ووفق بيان صادر عن القصر اليوم الخميس فقد شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان عرضاً فنياً لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وبإشراف الفنانة ريهام أحمد مدير الفرقة وعمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية.

قدمت الفرقة العديد من أغاني الطرب الأصيل منها "الطير المسافر" و"يا مسهرني" و"من حبي فيك يا جاري" و"الحلوة داير شباكها" وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط، والتي نالت إعجاب الجمهور.

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فرقة الموسيقى العربية إقليم وسط الصعيد الثقافى اغاني الطرب الأصيل فرع ثقافة أسيوط