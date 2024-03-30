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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. تشكيل يوفنتوس لمواجهة لاتسيو

يوفنتوس
يوفنتوس
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أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاتسيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لاتسيو بملعب الأولمبيكو، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم اليوفي، فيديريكو كييزا رفقة مويس كين، على أن يجلس الأمريكي تيموثي وياه على مقاعد البدلاء.

ويحتل يوفنتوس، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ميلان الوصيف، بينما يأتي لاتسيو في المرتبة العاشرة وفي رصيده 43 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة لاتسيو 

حراسة المرمى: تشيزني 

خط الدفاع: دانيلي روجاني - بريمير - دانيلو 

خط الوسط: دي تشيليو - فابيو ميريتي - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كامبياسو 

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا - مويس كين.

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