قناة حوثية: 5 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي باليمن

أفادت قناة القاهرة "الاخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، نقلا عن قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بوقوع 5 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي باليمن.

كان الحوثيون استهدفوا سفينة إسرائيلية MSC DARWIN في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة، وحققت العملية أهدافها، بحسب بيان حوثي.

وأشار الحوثيون، إلي أنه تم إطلاق عدد منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدوِ الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

كان قائد الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد انكماش صادرات العدو الإسرائيلي بنسبة 22% ووارداته بأكثر من 40% من تأثيرات التعطل التام لميناء أم الرشراش.