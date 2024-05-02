قطعها لـ6 أجزاء وألقاها للكلاب.. اعترافات صادمة لقاتل ابنته في الجيزة

باشرت جهات التحقيق بنيابة حوادث الجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ١٥ عامًا مقطعة إلى أشلاء بمناطق مختلفة بدائرتي قسم بولاق وكرداسة بنطاق محافظة الجيزة.

وخلال مثول المتهم أمام جهات التحقيق أقر بارتكابه جريمة قتل ابنته آية وتبلغ من العمر ١٥ عامًا، وذكر أنه شك في سلوك ابنته بعدما لاحظها تتحدث في الهاتف المحمول مع أحد الأشخاص، وقرر التخلص منها في وقت سابق .

وفي يوم الجريمة .. عزم الأب على التخلص من ابنته وتوجه إلى المطبخ واستل سكين وتوجه نحو ابنته ليقتلها، لكن المجني عليها شاهدته فنشبت بينهما مشاجرة، حاولت خلالها الفتاة أخذ السكينة من يد والدها وإبعادها عنها، لكن السكين، اخترقت جسدها فسقطت جثة هامدة.

الأب الذي يعمل كهربائي ويدعي "وحيد" استكمل أقواله أمام جهات التحقيق وقال انه بعدما سقطت ابنته غارقه في دمائها راودته فكرة التخلص من جسدها، فقام بتقطيع أطرافها وفصل رأسها وتقسيمها إلى أشلاء ثم وضعها داخل "شيكارة".

وأكمل المتهم أنه استعان بسائق توك توك وأخبره أن معه لحوم فاسدة ويريد رميها للقطط والكلاب، وذكر المتهم ان سائق التوك توك حسن النية ولم يكن على علم بالجريمة.

واستمعت نيابة الجيزة الي اقوال والدة الفتاة والتي اكدت انها منفصلة عن زوجها منذ اكثر من ١٢ عامًا وانها تقيم بنقطة كرداسة، وكانت تتردد عليها ابنتها وفي يوم الواقعة خرجت المجني عليها من منزل والدتها واخبرتها انها ستتوجه لزيارة والدها، ثم اختفت وأُغلق هاتفها المحمول وتغيبت، وبسؤال والدها عنها شرح انها لم تكن برفقته، فحررت الام محضرا بتغيبها وتم كشف تفاصيل الواقعة تباعًا.

كان أب قد تجرد من مشاعر الإنسانية وأقدم على إنهاء حياة ابنته "آيه" البالغة من العمر 15 عاما لشكه في سلوكها وتقطيع جثتها إلي 6 قطع والتخلص منها في القمامة كوليمة للكلاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على حقيبة مدممة داخل نفق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جزء من فتاة عبارة عن الجسد بدون أطراف أو رأس أو أرجل، وجري نقل القطعة المعثور عليها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

خلال عمليات البحث والتحري عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي أطراف الفتاة وأرجلها والرأس بأماكن متفرقة بمنطقة منشأة البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، وجري نقلهم أيضا إلي المشرحة.

تبين أن الجريمة وقعت بحق فتاة في منتصف العقد الثاني وتم تفطيعها وتوزيع أشلائها بمحل العثور عليها، فيما تم تشكيل فريق بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي تحديد هوية الضحية وتبين أنها تدعي "آيه" 15 سنة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجني عليها لشكه في سلوكها.