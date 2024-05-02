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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يعزي قيادة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث  الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تعازيه للإمارات قيادةً وشعباً، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات