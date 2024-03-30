زيلينسكي يعلن تعديل وزاري في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن إقالة، مساعدًا قديمًا والعديد من المستشارين يوم السبت، في تعديل وزاري مستمر.

وأفادت تقارير بأن زيلينسكي أقال، اليوم السبت، عددا من مستشاريه ومساعديه، بينهم سيرهي شيفير، ساعده الأيمن منذ عام 2019.

ووفق موقع الرئاسة الأوكرانية، أقال زيلينسكي المستشارين أوليغ أوستينكو، وسيرهي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، ومفوضة الرئيس لحقوق المدافعين عن أوكرانيا ألينا فيربيتسكايا، ومفوضة الرئيس للأنشطة التطوعية ناتاليا بوشكاريوفا.

وشيفير منتج مسلسلات تلفزيونية ومدير استوديو Kvartal-95 الكوميدي، الذي بفضله حصل زيلينسكي على تذكرة دخول السياسة، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وكان زيلينسكي أقال يوم 28 مارس أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف من منصبه الذي يشغله منذ عام 2019.

وفي 27 فبراير، أقال الرئيس الأوكراني قائدا عسكريا كبيرا يشارك في قيادة المعارك ضد القوات الروسية في شرق البلاد، لكنه لم يذكر سببا لهذه الخطوة.

وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة لأوكرانيا، التي تخوض معارك في إقليم دونباس.

وكان موسكاليوف يشغل منصبه منذ مارس 2022، أي بعد وقت قصير من بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي التاسع من فبراير الماضي، أعفي قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني من منصبه وتم تعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي خلفا له.