كل ما تريد معرفته حول الاكتئاب

يتعرض الأشخاص لضغوط نفسية تؤدي الي الاكتئاب والميل الي الوحدة والانعزال، ويختلف كل نوع من الاكتئاب حسب أعراضه ومسبباته، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فيري ويل مايند المعنى بالصحة العقلية والنفسية.

وذكر الموقع أن هناك أنواعا متعددة من الاكتئاب، بينها الشعورالذي يجعلك انطوائي وحزين وغير متزن ومشتت الذهن وليس عندك أي ميول للعمل أو التعامل مع الناس كما يؤثر بشكل كبيرعلى الحالة النفسية والمزاجية والحسية والإدراكية والعقلية بصورة عامة .

وتابع الموقع أن النوع الآخر يسمى يأتي بشكل طارئ ويسمى الاكتئاب الظرفي، وهو نتيجة حادث صعب مؤلم مثل فقدان وظيفة أومرور بحادث وفاة لأفراد الأسرة أو حادث صعب في الحياة، وتظهر الأعراض في صورة شكل فقدان الأمل في الحياة مع عدم القدرة على إيجاد نشاط للقيام بأي أعمال جسدية أو نفسية، حيث يميل مريض الاكتئاب بالرغبة في الجلوس منعزلا وحيدا في عزلة اجتماعية شديدة.

وتتطور أحيانا حالات الاكتئاب لتصل الي أفكارعدوانية أوانتحارية والشعور بحالة من اليأس الشديد ، وتتأثر المهارات العقلية ويصبح الإنسان ذاكرته قليلة التركيز وغيرمنتبه ولا يستطيع التركيز في أي تفاصيل أو أفعال، اضطرابات حادة في أفعاله بالاضافة الي مزاجه السيء دائما ، وينصح في هذه المشكلة بالذهاب لطبيب نفسي والخضوع لعلاج وكورس مكثف من الأدوية النفسية المهدئة والتقويم السلوكي لكي يساعد الحالة على تخطي الأزمة النفسية المسببة لهذا الاكتئاب الظرفي.