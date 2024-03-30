بالصور.. تجهيزات نقابة الصحفيين لحفل الإفطار الجماعي

رصدت عدسة البوابة نيوز استعدادات نقابة الصحفيين لحفل الإفطار الجماعي السنوي، الدي سيقام غدا الاحد الموافق ٣١ مارس.

وقد تنظم نقابة الصحفيين إفطارها السنوى غدٍ الأحد 31 مارس، فى ذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، يوم 31 مارس 1941م، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين.



ويشارك فى الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطينى 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.