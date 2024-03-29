أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن أنه بلغ إجمالي ما جرى اعتماده لمحافظة بورسعيد حوالي 444،109 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024.

اعتماد مبلغ 444 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد

وأشار في بيان له، إلى أنه تتضمن الخطة الاستثمارية برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن مشروعات الخطة الاستثمارية تتماشى مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير التي وصعت بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا المواطن، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة.