الأهلي يحدد موعد حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق

أعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موعد إقامة حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء ووزير الرياضة الأسبق.

وتوفي العامري فاروق في شهر يناير الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية فارق على إثرها الحياة بعد 80 يوما من المرض.

وقال سعد شلبي في تصريحات تليفزيونية: مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر إقامة حفل تأبين الوزير الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي يوم 8 مايو المقبل.

وكان من المقرر أن يقيم الأهلي حفل تأبين العامري فاروق في مارس الماضي قبل أن يتم تأجيله بسبب عدم الانتهاء من التمثال الخاص بالراحل.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في فبراير الماضي تخليد ذكرى الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بإقامة تمثال له بمقر النادي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والجيم تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.