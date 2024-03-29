بعد حصوله على نجمة إيطاليا.. محمد منصور يحصل على لقب سير من المملكة المتحدة

الجمعة 29/مارس/2024 - 12:32 ص

- محمد منصور يتسلم "رتبة فارس" في حفل ملكي قريبًا

- السير محمد منصور:"هذه التكريم من أجل والدي، ومن أجل القيم التي غرسوها في"

حصل المهندس محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور المصرية ووزير النقل الأسبق على رتبة فارس ( لقب سير) من المملكة المتحدة تقديرًا لمساهمته الفعالة في مجال الأعمال والمبادرات الخيرية.

علق السير محمد منصور" هذا من أعظم الأوسمة التى حصلت عليها فى حياتى وأنا ممتن للغاية وأتشرف بهذا اللقب الذي يعد تكريمًا وتتويجًا للعمل الجاد والمثابرة".

وأضاف " كنت أتمنى أن يكون والدي على قيد الحياة ليشهدوا معي هذا اليوم، فهذه الجائزة كانت ستمثل لهم الكثير،هذا التكريم لأجلهم، ولأجل القيم التي غرسوها في وفي إخوتي".

يعد السير محمد منصور من أهم رواد الأعمال في العالم، وهو رئيس شركة مان كابيتال للاستثمار- ومقرها لندن - التى تعمل على دعم استراتيجيات الشركات الرائدة وتوفرلها رأسمال طويل الأجل في مختلف القطاعات على مستوى العالم.

كما تعمل مجموعة منصور في العديد من الأسواق العالمية والقطاعات بما في ذلك السيارات والمعدات الصناعية والرياضة وأسواق المال وتجارة التجزئة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

كان الراحل السيد لطفي منصور والد السير محمد منصور- الذي درس في جامعة كامبريدج في الثلاثينيات من القرن الماضي قبل أن يؤسس مشروعه الناجح في تجارة القطن في مصر بعد الحرب العالمية الثانية - النموذج والمثال الذي ألهم السير محمد منصور بالالتزام بالعمل الجاد وممارسة الأنشطة الخيرية.

سيتم تقديم رتبة فارس رسميًا للسير محمد في حفل ملكي يقام قريبا فى لندن. وتعد هذه ثالث أهم جائزة حصل عليها السير محمد في السنوات الأخيرة، ففي أكتوبر ٢٠٢٣، حصل على وسام نجمة إيطاليا - واحدة من أعلى الجوائز في إيطاليا- من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. وفي مايو ٢٠٢٢، حصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة ولاية نورث كارولاينا، وهي الجامعة التي تخرج منها السير محمد.