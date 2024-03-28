اقرأ غدا في "البوابة".. إسرائيل: مستعدون لمناقشة وضع رفح مع أمريكا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 29 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بحر الصين الجنوبي.. معركة جديدة بين مانيلا وبكين

أوكرانيا: روسيا كانت على علم بالتخطيط لهجوم إرهابي بموسكو

"الدعم السريع" تسعى لتقسيم السودان بإعلان إدارة مدنية لولاية الجزيرة

إسرائيل: مستعدون لمناقشة وضع رفح مع أمريكا

نتنياهو لأعضاء بالكونجرس: أسابيع قليلة للقضاء على قادة حماس

العالم ينقلب على تل أبيب

130 برلمانيا بريطانيا يطالبون بوقف تسليح الكيان الصهيوني

مصر تجدد تحذيرها لإسرائيل من اجتياح رفح

معسكرات الاعتقال السورية.. نفوذ داعش يتزايد بين الشباب

إهدار مليار وجبة يوميا حول العالم و800 مليون شخص يعانون من الجوع