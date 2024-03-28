هيئة الانتخابات التونسية تصادق على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم الخميس، عن الموافقة على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، خلال تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، أن عمليات الاقتراع والفرز جرت بشفافية ونزاهة، وشهدت مشاركة واسعة من قبل مجالس الجهات والمراقبين.

وأكدت الهيئة العليا للانتخابات الانتهاء من عمليات الفرز بخصوص عملية الاقتراع لانتخاب ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك في مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات باستثناء الهيئة الفرعية بسوسة التي تم تأجيلها ليوم غد الجمعة.

وكان بوعسكر قد أشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيباشر مهامه الدستورية في منتصف شهر أبريل المقبل، في خطوة تعكس استمرارية عملية الانتخابات والتزام السلطات التونسية بالتقويم الزمني المحدد لعملية الانتخابات وتشكيل هذا المجلس الهام.