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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ أسوان تفقد أعمال التطوير والتجميل في المنطقة الصناعية بالعلاقى

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد اعمال التطوير والتجميل بالمنطقة الصنا
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، والهادفة لتحويلها إلى منطقة متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى بما يليق بعاصمة الإقتصاد الأفريقى ، وتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وخلال جولتها التى رافقها فيها مسئولى الجهات المعنية تفقدت نائب المحافظ مشروع توفير طلمبات رفع المياه الجديدة التى تم تركيبها بواقع 3 طلمبات متطورة لتوفير المياه بقوة دفع عالية وتقوية شبكة المياه لتلبية الإحتياجات والمطالب الخاصة بالمصانع والورش ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء ، وكذا تركيب البلدورات والأنترنت ، وتجليد البوابة الرئيسية بالرخام .

كما تفقدت أبو زيد استكمال الزراعات وتقليم الأشجار ، وأعمال الإنارة العامة ورفع المخلفات ، وتنفيذ النظافة العامة ، وتمهيد الطرق داخل الممرات وشوارع المنطقة ، وهو ما يتوازى مع التأكد الدورى من تشغيل جميع المحولات، وقياس القدرة الفعلية لها لانتظام التيار الكهربائى المغذى للمصانع والورش الحرفية.

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أعمال التطوير والتجميل المنطقه الصناعية بالعلاقي أخبار محافظة أسوان