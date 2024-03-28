نائب محافظ أسوان تفقد أعمال التطوير والتجميل في المنطقة الصناعية بالعلاقى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، والهادفة لتحويلها إلى منطقة متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى بما يليق بعاصمة الإقتصاد الأفريقى ، وتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وخلال جولتها التى رافقها فيها مسئولى الجهات المعنية تفقدت نائب المحافظ مشروع توفير طلمبات رفع المياه الجديدة التى تم تركيبها بواقع 3 طلمبات متطورة لتوفير المياه بقوة دفع عالية وتقوية شبكة المياه لتلبية الإحتياجات والمطالب الخاصة بالمصانع والورش ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء ، وكذا تركيب البلدورات والأنترنت ، وتجليد البوابة الرئيسية بالرخام .

كما تفقدت أبو زيد استكمال الزراعات وتقليم الأشجار ، وأعمال الإنارة العامة ورفع المخلفات ، وتنفيذ النظافة العامة ، وتمهيد الطرق داخل الممرات وشوارع المنطقة ، وهو ما يتوازى مع التأكد الدورى من تشغيل جميع المحولات، وقياس القدرة الفعلية لها لانتظام التيار الكهربائى المغذى للمصانع والورش الحرفية.

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