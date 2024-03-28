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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة بالمحافظات في 18 رمضان

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
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يبحث المسلمون دائما عن مواقيت الصلاة يوميا خلال شهر رمضان الكريم، لذا نقدم لكم مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 28 مارس 2024، الموافق 18 رمضان 1445.

 وحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، 
يحين موعد رفع أذان مغرب اليوم الخميس 18 من رمضان، في محافظة القاهرة،  الساعة الساعة 6.11 مساء.
ويرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.30 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

 

مواقيت الصلاه بالمحافظات 

مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:22 صباحًا
صلاة الظهر 12:00 مساءً
صلاة العصر 3:31 مساءً
صلاة المغرب 6:12 مساءً
صلاة العشاء 7:29 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية         
صلاة الفجر 4:25 صباحًا
صلاة الظهر 12:05 مساءً 
صلاة العصر 3:36 مساءً
صلاة المغرب 6:17 مساءً
صلاة العشاء 7:36 مساءً   
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 4:17 صباحًا
صلاة الظهر 11:56 صباحًا
صلاة العصر 3:27 مساءً 
صلاة المغرب 6:08 مساءً
صلاة العشاء 7:26 مساءً 
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 4:12 صباحًا
صلاة الظهر 11:48 صباحًا
صلاة  العصر 3:17 مساءً
صلاة المغرب 6:00 مساء
صلاة العشاء 7:15 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر 4:21 صباحًا
صلاة الظهر 11:54 صباحًا
صلاة العصر 3:22 مساءً
 

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