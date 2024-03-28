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الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"البحوث الفلكية" تكشف حقيقة وقوع زلزال في مصر منذ قليل

البوابة نيوز
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أوضح الدكتور الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حدوث هزه ارضيه ضربت مصر صباح اليوم  في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة. 

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في  تصريحات صحفية  أنه لم يحدث زلزال اليوم في تلك المنطقة، موضحا أن هناك عمليات إنشائية في منطقة حلوان أدت إلى شعور بعض المواطنين بهزة أرضية.

وأشار إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تداولها بعض المواطنين، مطالبا بضرورة تحرى الدقة في المعلومات، ومشددا على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية فقط.