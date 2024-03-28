غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن قرى المناوات وطموه بأبوالنمرس في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ تحويل خط مياه قطر 600 مم المتعارض مع انشاء مطلع ومنزل كوبرى حسب الله الكفراوى بمدينة ابوالنمرس طريق مصر اسيوط الزراعى فقد تم تحويل الخط ومتبق أعمال الربط على الخط القائم.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (10) ساعات من الساعة ١ صباحاً يوم الجمعة الموافق 2024/3/29 الى الساعة 11صباحاً يوم السبت الموافق 2024/3/30 وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوضح محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: قرية المناوات وقرية طموه.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس مدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .