أوكرانيا: روسيا كانت على علم بأنه يجري التخطيط لهجوم إرهابي

زعم رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، أن روسيا كانت على علم بأنه يجري التخطيط لهجوم إرهابي منذ 15 فبراير الماضي على الأقل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الخميس.

وقال بودانوف إن روسيا كانت على علم بمؤامرة لمهاجمتها قبل هجوم 22 مارس في قاعة حفلات مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، والذي توفي فيه 143 شخصا.

وأضاف: "على الأقل، منذ 15 فبراير 2024، كان الاتحاد الروسي على علم بالمؤامرة، سأخبركم أكثر، هذه المعلومات مرت عبر مخابراتهم في سوريا، ومن هناك تم إرسالها إلى موسكو، لا ينبغي أن يرووا حكايات أن كل هذا تحقق بطريقة غريبة من العدم".

وأعلن تنظيم "داعش" أنه يقف وراء هجوم موسكو، لكن روسيا ألقت باللوم على أوكرانيا وحلفائها، قائلة إنهم دبروا الهجوم، ورفضت كييف وحلفائها هذه المزاعم، ووصفوها بأنها "هراء"، وقال البيت الأبيض إنه حذر روسيا قبل أسابيع من أنها تعتقد أن الهجوم "وشيك".

وزعم بودانوف أن روسيا كانت تعرف من أين سيأتي الإرهابيين، والدول التي سيسافر المهاجمون عبرها للوصول إلى روسيا.

وتابع: "أرادوا إلقاء اللوم على أوكرانيا في كل شيء".

فيما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن العدد النهائي للقتلى في هجوم قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الأسبوع الماضي قد يكون أعلى من 143 قتيلا، حيث قال محققون روس إنهم تلقوا أكثر من 100 بلاغ عن مفقودين.