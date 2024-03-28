الجيش الصومالي يوجه ضربة قاسية لحركة الشباب الإرهابية

أعلن الجيش الصومالي عن تنفيذ سلسلة منسقة من العمليات التي أدت إلى انتكاسة كبيرة لحركة الشباب الإرهابية، حيث نجحت القوات المسلحة الصومالية في تحييد أكثر من 80 متمردا، بما في ذلك القادة الرئيسيين.

وأضاف الجيش الصومالي في بيان له أنه جرى تنفيذ العمليات، في مناطق جالمودوج وهيرشبيلي والولاية الجنوبية الغربية، بدعم من شركاء أمنيين دوليين، مما أظهر جبهة موحدة ضد الإرهاب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأضاف البيان أن الحملة العسكرية التي استمرت 24 ساعة تمثل شهادة على الجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة الصومالية في مكافحة التطرف وحماية سيادة الأمة وتسلط العمليات الناجحة الضوء أيضًا على فعالية استراتيجيات الدفاع التعاونية مع الحلفاء العالميين في الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلام الإقليميين.

وذكرت وزارة الدفاع الصومالية أن هذه العمليات المخطط لها هي جزء من استراتيجية أكبر لتفكيك قدرات حركة الشباب وتعطيل خططها لتقويض أمن المنطقة كما أعربت الوزارة عن امتنانها للشركاء الدوليين لدعمهم الثابت في هذه المهام الحاسمة.