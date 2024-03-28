وزير النقل يتفقد مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية أمس الأربعاء بمصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات إحدى شركات وزارة النقل، والذي تم إنشاؤه وتشغيله في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها صناعة الفلنكات وحيث يعتبر هذا المصنع أحد المصانع الأربعة المتخصصة في مجال تصنيع الفلنكات في مصر، والتي تم إنشاؤها ضمن خطة توطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وخلال جولته التفقدية، استعرض الوزير مع رئيس الشركة ومدير المصنع إمكانات المصنع الكبيرة الذي تم إنشاؤه على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعصرة، ويضم عدة مبانى منها (المقر الإدارى – المعمل المركزى – المخازن الرئيسية)، بالإضافة لوجود ساحات تخزين وتشوين بمساحة 7 آلاف متر مربع، وقد تم التعاون مع شركة WEGH Groupالايطالية وهى أفضل شركة فى العالم لإنتاج الفلنكات لتركيب خط الإنتاج بالمصنع، والتعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، بالإضافة إلى إنتاج كل المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.

كما شاهد الوزير خلال جولته مراحل الإنتاج بالمصنع مؤكدا على أهميته وذلك في إطار سعي الدولة لتعظيم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة وأنه تم إنشاء المصنع، باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%؛ إذ تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا وكان يتم استيراد تلك الفلنكات من الخارج سابقاً وهو ما يمثل عبئا كبيرا حيث أصبح تكاليف إنتاجها بمصر يوفر 50% تقريبا من تكاليف استيرادها من الخارج.

كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق واللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الغير التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات للطرق والكباري والنقل البري والمهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات المهندس صبحي ربيع العاملين حفل الإفطار السنوي الذي تنظمه الشركة بمقر مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد ضرورة قيام كافة العاملين بالمصنع من فنيين وعمال ومهندسين بمواصلة كافة الجهود للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركة والمحافظة على تقديم المنتج بأعلى المواصفات العالمية، كما قام وزير النقل خلال حفل الإفطار السنوي بتسليم شهادات تكريم نخبة من المتميزين العاملين داخل الشركة وذلك لجهودهم خلال عام ٢٠٢٣.

ومن جانبهم، أكد العاملون بالشركة، استمرارهم في السعي إلى تحقيق النجاح والعمل على الارتقاء بالشركة وتقديم كل جهد لخدمة الشركة وتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع النقل الذي يشهد نقلة نوعية هائلة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.