أمريكا تجدد التزامها بالتعاون مع جنوب أفريقيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية العميقة

جددت الولايات المتحدة التزامها بالتعاون مع جنوب أفريقيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية العميقة وتعزيز التعاون لضمان سلامة وأمن المواطنين والشعبين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثلاثين التاريخية لأول انتخابات ديمقراطية في جنوب افريقيا: إن "يوم الحرية يوفر فرصة للتأكيد على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا المبنية على التزام بلدينا المتبادل بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأعرب عن أمله في أن تتمكن البلدان أيضًا من توسيع سبل تعاونهما لمواجهة التهديد والتخفيف من تداعيات تغير المناخ.

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أهنئ جميع مواطني جنوب إفريقيا بمناسبة الذكرى الثلاثين التاريخية لأول انتخابات ديمقراطية في بلادهم وأقدم أطيب تمنياتي بمناسبة هذه الذكرى الثلاثين التاريخية.