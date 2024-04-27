وزير الزراعة العراقي: نعمل على توطين صناعات تطوير الواقع الزراعي

أكد وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي، أن بلاده تعمل على تطوير وتوطين صناعات تطوير الواقع الزراعي.

وأشار الوزير العراقي - في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم /السبت/ - إلى أنه التقى خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية (لندن) بالكثير من المسؤولين، وقام بعرض الفرص المتاحة لإنشاء مشاريع بين البلدين في مجال صناعة الأدوية البيطرية أو في مجال اللقاحات أو المبيدات الزراعية وكذلك في مجال إنشاء وتطوير الثروة الحيوانية.

وقال المالكي "نعمل على تطوير هذا القطاع، ونرغب في توطين كل الصناعات التي تساهم في تطوير الواقع الزراعي من ماكينات وآلات زراعية حديثة وتقنيات الطاقة الشمسية وغيرها من الأجهزة".

وكان المالكي قد التقى - خلال زيارته التي أجراها خلال الأسبوع الماضي إلى العاصمة البريطانية (لندن) - مع وزير الدولة للتجارة والاستثمار البريطاني؛ لبحث سبل تعزيز الشراكات الزراعية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات البريطانية في القطاع الزراعي العراقي وكيفية تسهيل دخول الشركات البريطانية إلى هذا السوق.