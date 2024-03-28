«أبو حجر» الأسواني لـ«البوابة نيوز»: السائح الأجنبي ضيف في بيته الثاني مصر والأمانة لابد أن ترد

تبدأ قصة الريس أبو الحسن وشهرته «أبو حجر» صاحب حنطور بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، بأنه وجد حقيبة كتف ( كروس) بها مبلغ مالي يقدر بـ 2500 دولار وبها موبايل حديث الصنع i phone 15 Pro max يقدر بحوالي 80 ألف جنيه وأسورة من الذهب أهداها لها والدها.

والتقت «البوابة نيوز» مع الريس أبو الحسن عبدالظاهر الشهير بـ«أبو حجر» 43 عاما سائق الحنطور الأمين بمدينة إدفو التابع لمحافظة أسوان.

بدأ الريس "أبو حجر" حديثه، قائلًا: إن السائح الأجنبي هو ضيف لمصر كلها وليس أسوان فقط وعندما نكرمه ونرد له الأمانة بدون مقابل سيترك هذا انطباع جميل عن مصر وأبنائها وعند عودته إلى بلدة سيحكي لأهله وأصدقائه ما حدث معه مما سيعطي صورة إيجابية عن أخلاق أهل مصر الطيبين.

يشار إلى أن الريس أبو الحسن وشهرته «أبو حجر»، وجد حقيبة بها مبلغ مالي يقدر بـ 2500 دولار وبها موبايل حديث الصنع يقدر بحوالي 80 ألف جنيه وأسورة من الذهب أهداها لها والدها، مشيرا إلى أنه أخبر المرشد السياحي بأنه وجد حقيبة السائحة وبها جميع متعلقاتها، وعندما أنهى المرشد السياحي ومجموعته الزيارة كان في انتظارهم لإعادة الحقيبة للسائحة، وعند حضورها كانت سعيدة لحصولها على متعلقاتها ولم ينقصها شيء خاصة أسورة والدها وعرضت عليه مكافأة مالية قدرها 1000 دولار ولكنها فوجئت برفضه استلام مكافأة على أمانته.