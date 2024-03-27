موسكو: اليابان تتخلص بشكل نهائي من العلاقات الثنائية مع روسيا

في تصريحاتها اليوم، ألقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الضوء على العلاقات الثنائية بين روسيا واليابان، معبرة عن تخوفها من تصاعد الخلافات وتدهور العلاقات بين البلدين.

وأكدت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن السلطات اليابانية تبدي استعدادًا للتخلص بشكل نهائي من العلاقات الثنائية مع روسيا، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا يؤثر على الاستقرار الإقليمي.

وعبرت المتحدثة الروسية عن استيائها من قرار اليابان بعدم تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرة ذلك تصرفًا سلبيًا يعكس توتر العلاقات بين البلدين.

وأشارت زاخاروفا إلى أن اليابان تحاول استغلال الأحداث السياسية في روسيا للضغط من أجل مطالبتها بجزر الكوريل الجنوبية، معبرة عن رفض روسيا لهذا السلوك العدائي وتأكيدها على سيادتها على هذه الأراضي.

وشددت زاخاروفا على أهمية عودة العلاقات بين البلدين إلى مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، داعية الشعب الياباني إلى التمسك بالحكمة والعودة إلى سياسة الجوار الحسن والتعاون المتبادل في مصلحة البلدين والمنطقة بأسرها.