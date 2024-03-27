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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

جثة داخل حمام محكمة مصر الجديدة تثير الذعر.. والنيابة تحقق

أرشيفيه
أرشيفيه
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واقعة مأساوية شهدتها محكمة مصر الجديدة اليوم الأربعاء، عندما تم العثور على جثة سجين معلقة داخل حمام المحكمة، وسيطرت حالة من الذعر على  المتواجدين وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

أمرت نيابة النزهة بدفن جثة شاب تخلص من حياته داخل حمام محكمة مصر الجديدة، واستدعاء الأمن  المكلف بحراسة المتهم لسماع أقواله في الواقعة.

 
كشفت التحقيقات  الأولية ، ان المتوفي متهم محبوس في 7 قضايا جنائية.

واستمعت المحكمة، إلى أقوال أحد الشهود وقال  ان المتهم توجه إلى دورة المياه، وبعدها فوجئنا بصياح رواد المحكمة،  حيث وجد الشاب جثة هامدة.

كان قسم شرطة النزهة تلقي إخطارًا  يفيد عثور قوات أمن تأمين محكمة مصر الجديدة على جثة متهم أنهى حياته داخل حمام المحكمة بعد أن صنع لنفسه مشنفة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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