تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري للملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء

كشف زاهي حواس العالم الأثري الكبير، تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري في الأهرامات للملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء، قائلا: الحفل كان على مدار 4 أيام بينهم حفلة عند تمثال رمسيس الثاني وتم تنظيم حفل عشاء أسطوري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنظيم حفل عند أبو الهول وقصر محمد علي والحفل الأخير كان في جزيرة الذهب.

وأوضح زاهي حواس العالم الأثري الكبير أن الملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء جاء إلى مصر على متن طائرة خاصة من شركة مصر للطيران قادما من جنوب أفريقيا التي زارها في رحلة سفاري.

وأردف زاهي حواس العالم الأثري الكبير، أن تكلفة إيجار المنطقة عند تمثال رمسيس الثاني تبلغ 200 ألف دولار، والعروسين تكلموا عن قصة الحب بينهما وأبلغهم بأن خوفو وخفرع ومنكاورع يبعثوا التحية.

وأشار إلى أن العريس أنفق خلال زيارته إلى مصر في حفل الزفاف الذي أقيم على مدار 4 أيام 3 ملايين دولار، ونقلت رسالة إيجابية عن الأمن والأمان في مصر ولم يتعرضوا لإشكال واحد بل وجدوا مساعدة من المؤسسات المصرية.

واستطرد أن رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي والد العريس أنكور زار مصر قبل 15 عاما ومعه 3 أولاد بينهم أنكور الذي أقام حفل زفافه في مصر خلال الساعات الماضية.

وقال زاهي حواس إنه ارتدى البذلة لأن هذا الزي الرسمي في الفرح حيث اعتاد من قبل زيارة الهرم بالبرنيطة الشهيرة له، موضحا أن الحضور كانوا فرحين بالحفل وقالوا إنهم سيكونوا سفراء ويدعوا الناس لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها الأثرية.

وأضاف زاهي حواس العالم الأثري أنه كان هناك 150 شخصية معزومين في حفل الزفاف وهم مشاهير وأثرياء ومطربين ومسئولين أمريكيين سابقين.

واستطرد أنه ترك حفل الزفاف يوم الجمعة عند التاسعة والربع مساءً، موضحا: قولت لأنكور لازم أمشي الأهلي هيلعب والله لو أبويا هو اللي بيتزوج كنت هسيب الفرح عشان أشاهد المباراة.

وواصل: أجمل مباراة عملها كولر وكان عامل تشكيلة على أعلى مستوى وكان سعيد بالعفو عن أحمد عبد القادر لأنه لعيب كبير واللاعبين كانوا رجالة في الملعب وقدموا مباراة مهمة.

واختتم أن الحكم كان ضد الأهلي والمفترض يطرد أحد لاعبي مازيمبي بعدما تعدى على علي معلول في وجهه، قائلا: كان هيغمى عليا لما مازيمبي سجلوا الهدف الأول.