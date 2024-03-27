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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة أوراق نجار تخلص من زوجته وأبنائه فى الدقهلية لفضيلة المفتي

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
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قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الثامنة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق نجار الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامه وحددت جلسة دور الإنعقاد فى مايو المقبل للنطق بالحكم وذلك لإدانته بالتخلص من زوجته وأبناءه بخنقهم بإحدى قرى مركز السنبلاوين، بسبب رفض الزوجة معاشرته لوجود مشكلات بينهم منذ فترة.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صلاح حسن البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد، في القضية رقم 1219 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 114  لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

احالة أوراق نجار تخلص زوجته وأبنائه فى الدقهلية لفضيلة المفتي:

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال "بهاء.م.ط.أ"،34  عاما، محبوسا الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 13 /1 /2024 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها "سارة عادل رمضان هلال، والطفلين "منى بهاء محمود، وإسلام بهاء محمود"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لذلك الغرض  أداة "قفاز" وما أن ظفر بهم حتى أحكم قبضته على عنقهم فأحدث اصابتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد عادل رمضان متولي، نجار موبيليا ومقيم عزبة السرسي مركز السنبلاوين، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه على إثر خلافات زوجية بين نجلته المجني عليها والمتهم كان الأخير دائم التعدي عليها بالضرب وبتاريخ الواقعة حضر إليه المتهم وأنبأه انه بالطرق على باب مسكنه لم يجيب أحد فتوجه برفقته فأبصر المجني عليهم بداخله في حالة إعياء وتم نقلهم الى المستشفى وتنامى الى علمه نشوب مشادة بين نجلته والمتهم قبيل وفاتها وأعزي قصد المتهم من التعدي على المجني عليهم إزهاق روحهم  وانبأه الطبيب داخل المستشفى ان الوفاة نتجت عن اسفكاسيا الخنق.

وشهد الرائد محمد محسن الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين فى تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية دلت على صحة ارتكاب المتهم الواقعة نتيجة خلافات زوجية بينه وزوجته المجني عليها الاولى بيت النية وعقد العزم على قتلها وما ان ظفر بها حتى  ارتدى قفاز وأحكم قبضته على عنقها حتى خارت قواها وأعقب ذلك بأن قام بالتخلص من نجليه بأن اطبق على عنقهما مستغلا ضعفهما محدثا إصاباتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

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بث مباشر|مذبحة الدقهلية.. نجار يقتل زوجته ونجليه.. وأسرة سارة: «احنا قرايب لكن لازم يتعدم»

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في ظروف غامضة.. نجار يقتل زوجته وطفليه خنقا بالدقهلية

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