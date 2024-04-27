زيلينسكي: الدعم العسكري من أستراليا سيعزز دفاعنا الجوي

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أستراليا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، على وجه الخصوص، لتعزيز الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن ذلك في كلمة ألقاها زيلينسكي مساء اليوم السبت، وقال "أود أن أشكر أستراليا على حزمة الدعم الجديدة المعلنة لبلدنا وشعبنا. إنه الدعم العسكري الذي سيعزز دفاعنا الجوي، بالإضافة إلى المسيرات الجوية والمعدات العسكرية".

وتابع "اليوم، رئيس وزراء أوكرانيا ونائب رئيس وزراء أستراليا ووزير الدفاع أجروا محادثات هنا في بلادنا، وانتظر تقريرا من رئيس الوزراء".

وشدد أيضا على أنه يجري الإعداد لاتصالات جديدة مع شركاء أوكرانيا الآخرين، معربا عن قناعته بأن كل يوم يجب أن يضيف قوة للبلاد ويجب تعزيز المواقف الأوكرانية كل يوم.

وتعتزم أستراليا تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وستشمل الحزمة مسيرات جوية بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي ومجموعة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.