محافظ القاهرة: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء العاصمة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى أعمال إزالة الاشغالات والتعديات عن الأرصفة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وتسيير الحركة المرورية بكافة أحياء العاصمة.

وفى هذا السياق واصلت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية استكمال الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لليوم الثالث على التوالى بأحياء شبرا، وروض الفرج، والساحل، كما قامت برفع كافة المخالفات بشارعى شبرا ومسرة.

ووجه محافظ القاهرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، ومراجعة التزام المحال التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط بكافة الأحياء.