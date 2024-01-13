بث مباشر|مذبحة الدقهلية.. نجار يقتل زوجته ونجليه.. وأسرة سارة: «احنا قرايب لكن لازم يتعدم»

سادت حالة من الحزن الشديد بين أسرة "سارة" والتى قتلت هى ونجليها على يد زوجها بقرية السرسى التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية خنقا، حيث حاول الهرب من جريمته مدعيا العثور عليهم متوفين إلا أنه تم الاشتباه في وجود شبهه جنائية وبتطوير مناقشته من قبل المباحث اعترف بارتكاب الواقعة دون إبداء أي أسباب.

وأكد نجل عم المجنى عليها فى بث مباشر مع البوابة نيوز أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، أنه فوجئ باتصال تليفونى يخبره بوفاة ابنة عمه هى وأولادها وعندما توجه هو ووالدها وجدهم جثث هامدة وقاموا بنقلهم إلى مستشفى السنبلاوين إلا أن الأطباء أكدوا وجود شبه جنائية لوجود علامات زرقاء حول الرقبة.

وأضاف أنه بإبلاغ الشرطة تم التحفظ على الزوج الذى اعترف أثناء مناقشته بارتكابه الواقعة دون إبداء أى أسباب متسائلا: “عاوزين نعرف السبب قتلها ليه دى طيبة والمشاكل اللى بينهم عادية؟”.

وتابع قائلا: “عاوزين حق بنتنا وأولادها احنا اه أقارب فى بعض لكن دا مش معناه إننا نضيع حقها احنا عاوزين يتعدم علشان يكون عبرة لأى حد تسول له نفسه يرتكب جريمة بشعة زى دى حرام بجد ثلاث أرواح يروحوا هدر كده”.



وأضاف شقيقها قائلا: أنا عاوز حق أختى وولاد أختى وقبل كل دا عاوز اعرف هو عمل فيهم كده ليه المشاكل اللى كانت بينهم مشاكل عادية زى أى زوجين متوصلش أنه يقتلهم بالشكل دا ويخلص عليهم كده فى لحظة.

وتابع قائلا: "أبويا هو اللى معلمه صنعة النجارة ومربيه ومشغله معاه وكان بيعتبره زى ابنه ودا اللى جاب لينا كلنا صدمة ليه عمل كده".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بعزبة السرسي التابعة للمركز بعثور نجار على زوجته ونجليه مقتولين داخل مسكنهم بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان كلا من "سارة عادل رمضان" 28 عاما، ربة منزل، ونجليها الطفلين إسلام بهاء محمود طه 8 أعوام و منى 10 أعوام وبفحص الجثامين تبين وجود آثار زرقة حول الرقبة نتيجة تعرضهم للخنق.

وبسؤال الزوج ويدعى "بهاء محمود طه" 34 عاما، نجار أكد بعثوره عليهم جثث هامدة فور عودته للمنزل إلا إنه بتطوير مناقشته اعترف بارتكابه الجريمة ولم يعلن عن أسباب انتهائه حياتهم .

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

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