في ظروف غامضة.. نجار يقتل زوجته وطفليه خنقا بالدقهلية

شهدت عزبة السرسي مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، جريمة بشعة حينما تخلص نجار فى العقد الثالث من عمره من زوجته ونجليه الطفلين خنقا داخل مسكنهم دون تحديد أسباب ارتكابه لجريمته وجرى ضبط المتهم ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بقرية عزبة السرسي دائرة المركز بعثور نجار على زوجتة ونجليه مقتولين داخل مسكنهم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود جثمان كلا من "سارة.ع.ر"، 28 عاما، ربة منزل، ونجليها الطفلين إسلام، والطفلة منى، بهم آثار زرقة حول الرقبة نتيجة تعرضهم للخنق.

وادعى الزوج ويدعى "بهاء .م.غ"، 34 عاما، نجار بعثوره على زوجته ونجليه "إٍسلام" عمر 8 سنوات، و"منى"10 أعوام، مخنوقين لدى عودته الى المنزل واكتشافه الواقعة.

بتطوير مناقشة الزوج تبين قيامه بارتكاب واقعة التخلص من زوجته ونجليه الطفلين، دون تحديد أسباب لارتكابه واقعة التخلص منهم.

وجرى نقل جثامين "المتوفين الثلاثة" الى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بنقلهم الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان أسباب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ارتكاب المتهم واقعة القتل.