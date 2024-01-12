ضبط سائق دهس سيدة بميني باص داخل موقف في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق مينى باص وذلك بعد قيامه بالاصطدام بسيدة حال وقوفها داخل موقف السيارات وقيامه بالرجوع الى الخلف ودهسها وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، من مستشفى الجمالية المركزي بوصول "سمية.م.م.ا"،59 عاما، موظفة بمعهد فتيات الجمالية الأزهري ومقيمة بندر الجمالية "جثة هامدة".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية الى المستشفى وبسؤال زوجها "محمد.ع.إ"، 60 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء أجد زوجته بموقف "صان الحجر" الكائن ببندر الجمالية، اصطدمت بها السيارة رقم " ي ر 3278 "، ميني باص قيادة "محمود.ا.ا"، 32 عاما، سائق ومقيم بندر ميت سلسيل حال رجوعه الى الخلف مما أدى الى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط قائد الميني باص والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.