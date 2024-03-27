ضبط 3 سيارات محملة بـ24 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت بمركزى دمنهور ووادى النطرون تم ضبط 3 سيارات محملين بـ 24 طن سكر خاص بمبادرة معاً ضد الغلاء قبل البيع بالسوق السوداء و6 جزارين قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة لضبط 17 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و 16 مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط 11 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط 100 عبوة مستحضرات تجميل وكمية من البويات منتهية الصلاحية و محلين جزارة قاما بالذبح خارج المجازر الحكومية.

تم أيضًا ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة لتحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.