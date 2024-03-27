"تطوير المهنة والتدريب بالصحفيين" تعلن عن الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين الشبان الأفارقة

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب الاشتراك فى الدورة الـ58 لشباب الصحفيين الأفارقة المقرر أن تعقد بالقاهرة فى الفترة من 20 أبريل إلى 9 مايو 2024م.

وجاء ذلك بحضور ممثلى 15 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الصحافة المصرية القومية، والحزبية، ووكالة الأنباء، ومطلوب اختيار 5 من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الدورة، ويُختارون بالتنسيق بين لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، واتحاد الصحفيين الإفريقيين، من خلال القرعة العلنية بين مَن تنطبق عليهم الشروط، وهى أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة، ويتراوح سنه بين 20 و35 عامًا، ويجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ولا تقل خبرته عن خمسة أعوام بالصحافة، ولم يسبق مشاركته فى دورة من الدورات السابقة.

وعلى الأعضاء الراغبين فى حضور الدورة التسجيل إلكترونيًا فقط عبر النموذج المنشور بهذه الصفحة، علمًا بأن باب التقدم للدورة مفتوح حتى 10 أبريل 2024.

للأشتراك في الدورة عبر الرابط التالي https://training.ejs.org.eg