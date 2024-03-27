اليوم.. ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه اليوم الأربعاء وغدا الخميس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث يشهد اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الأربعاء نشاط رياح علي مناطق من غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمى والصغرى 20 درجة.