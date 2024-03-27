القاهرة الإخبارية: زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى لبنان تستهدف خفض التصعيد على الحدود

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن رئيسة وزراء إيطاليا ستتفقد خلال زيارتها إلى لبنان الكتيبة الإيطالية العاملة في الجنوب اللبناني، لافتة إلى أن زيارة رئيسة وزراء إيطاليا تستهدف خفض التصعيد على الحدود اللبنانية.

وأضافت مراسل القاهرة الإخبارية، أن رئيسة وزراء إيطاليا ستبحث خلال زيارتها لبيروت عددا من الملفات السياسية مع القادة في لبنان.