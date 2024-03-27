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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى لبنان تستهدف خفض التصعيد على الحدود

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا
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أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن رئيسة وزراء إيطاليا ستتفقد خلال زيارتها إلى لبنان الكتيبة الإيطالية العاملة في الجنوب اللبناني، لافتة إلى أن زيارة رئيسة وزراء إيطاليا تستهدف خفض التصعيد على الحدود اللبنانية.
وأضافت مراسل القاهرة الإخبارية، أن رئيسة وزراء إيطاليا ستبحث خلال زيارتها لبيروت عددا من الملفات السياسية مع القادة في لبنان.

ايطاليا الجنوب اللبناني الحدود اللبنانية القاهرة الاخبارية خفض التصعيد