استلام أول دفعة من نتائج الفحص الجيني لمشروع الجينوم للأبطال الأوليمبيين

تسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول دفعة من نتائج الفحص الجيني لمشروع الجينوم الرياضي الخاص بالأبطال الأوليمبيين المصريين من مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة، خلال اجتماعه اليوم باللجنة المسئولة عن المشروع، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

حضر اللقاء لواء دكتور أمين فؤاد شاكر المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، لواء طبيب خالد عامر الباحث الرئيسى لمشروع الجينوم المرجعي السكاني، لواء طبيب طارق طه أحمد رئيس فرع الخلايا الجزعية بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين أداء الرياضيين المصريين وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الرياضات الأولمبية وغيرها من الرياضات عن طريق تحسين مستوي الفرد، والعمل على تحسين نتائج الأبطال الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، وتعزيز صحة الرياضي من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها وفقاً للمسح الجيني له ومتابعته من خلال برنامج التغذية، وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوي الأحترافية بفرص أكبر.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، اننا لدينا العديد من المشروعات الرياضية القومية والتى يجرى فيها انتقاء اللاعبين والعناصر المميزة لتمثل المنتخبات المصرية فى مختلف الألعاب، مما يستوجب دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي) في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الألعاب.

وأشار وزير الرياضة إلى إن وزارة الشباب والرياضة حرصت على الانضمام إلى المشروع القومي والعملاق مشروع الجينوم المصري والذي يأتي أهميته والاهتمام الكبير والخاص برعايته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.