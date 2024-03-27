بينهم الزميلة سهير غالب.. «الصحفيين» تكرم نماذج العطاء والأمهات المثاليات من الصحفيات اليوم

تُكرم نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، في احتفالية لجنة المرأة عددًا من الزميلات تم اختيارهن كنماذج للعطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، وكذلك يشمل التكريم نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود.

من ضمن المكرمات الزميلة سهير غالب، المحررة بجريدة «البوابة نيوز» كأحد النماذج المشرفة.

وجاء فى حيثيات ترشيح الزميلة سهير غالب أماً مثالية، أنها نموذج حى للمثالية فى العمل والأداء والعلاقات الطيبة مع الزملاء والمثابرة والكفاح من أجل تربية أبنائها. دقيقة فى عملها لا تفوتها شاردة ولا واردة. منضبطة فى مواعيدها ولا تتأخر لحظة عن أى شيفت. لم يُوقع عليها أى جزاء طوال سنوات عملها الممتدة. تحظى بحب وتقدير من جميع الزميلات والزملاء وعلى علاقة طيبة بالجميع.

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أن الاحتفال تقليد جديد للجنة دون تدخلها فى الاختيار، موضحة أن الدعوة وجهت للمؤسسات الصحفية، بحيث تقوم كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة نموذج للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة، وتم إرسال خطاب رسمي به حيثيات الاختيار، الأمر الذي لاقى استجابة وترحيبًا كبيرًا وجاءت جميع الخطابات تشيد بالمبادرة فى بث مشاعر المحبة والثناء وخلق أجواء أسرية بين الزملاء.

وأوضحت «النجار» في بيان لها أن اختيارات المؤسسات الصحفية المختلفة جاءت على النحو التالى: سهير غالب "البوابة نيوز"، آية حسني الدستور، أمل شاكر "الأهرام"، إيمان راشد "الأخبار"، جمالات يونس "الجمهورية"، رجاء أبوشهبة "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ابتهال غيث "دار المعارف"، مها عمران "روزاليوسف"، عايدة محسب، مجلة الإذاعة والتليفزيون، حنان عثمان "الوفد"، نعمة أبو زيد اليوم السابع، صفاء البحار "العمال"، فاطمة الكومى"الأسبوع"، ثناء الكراس "فيتو"، إيمان كمال "الفجر"، صفاء عصام "الشروق"، سامية سيدهم "وطنى"، منال القاضى "صوت الأمة"، فاطمة هاشم "المصري اليوم".

وأكدت عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أن الحفل يتضمن تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات الدكتور عبير سعدى وحنان فكرى.

وأوضحت «النجار» أن التكريم سيشمل أيضا أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال ومن أهدين فلذات أكبادهن فدائا لوطننا الغالى، ومنهن السيدة زينب، والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل، أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة ١٠٣ صاعقة بشمال سيناء، وسوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام ٢٠١٧.

وأشارت إلى أنه تكريمًا لدور المرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والتضحية والنضال، سوف يتم تكريم آمال الأغا، رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية، ومريم أبودقة، المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث، المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقًا.